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Nickless Опубликовал Nickless 0

Создатели Pathfinder выпустят ролевую игру по вселенной Warhammer

Опубликовано: 7 час. 8 мин. назад, Nickless
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Российская студия Owlcat Games, ответственная за создание Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, занята разработкой игры по вселенной Warhammer. Об этом, как и о других любопытных анонсах, стало известно во время мероприятия Warhammer Skulls.

Warhammer 40,000: Rogue Trader, как и прежние проекты отечественных разработчиков, выполнена в жанре партийной ролевой игры. Вы возьмете на себя роль вольного торговца, потомка древней династии, которому предстоит бороздить просторы Коронуса – неизведанной части космоса на краю владений человечества. Путешествия между мирами грозит множеством угроз, но и уймой возможностей. Ищите потенциальных союзников, ведь враги Империума становятся все опаснее. Как отмечают авторы, на плечах игрока лежит большая ответственность, ведь его решения повлияют на жизнь целых миров.

Дата релиза игры пока не объявлена. Поиграть в Warhammer 40,000: Rogue Trader смогут владельцы PC и консолей.

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