Состоялся анонс Blood Bowl 3

На Gamescom была анонсирована третья номерная часть серии фэнтезийного американского футбола вселенной Warhammer – Blood Bowl 3. Игра разрабатывается на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch, а ее релиз состоится в 2021 году.

В Blood Bowl 3 люди, эльфы, орки и другие создания сражаются за мяч с помощью пинков, ударов руками и оружия разной степени смертоносности. Ваша задача как тренера заключается в том, чтобы давать инструкции своим игрокам. Последние будут зарабатывать опыт и получать статистические бонусы или новые навыки.

Однако в Blood Bowl 3 нужно быть осторожным, так как здесь травмы – обычное дело, особенно когда судья-гоблин игнорирует большинство форм насилия. Некоторые игроки могут покинуть поле хромая или вообще в безжизненном состоянии, что положит конец их карьере.