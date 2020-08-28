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Состоялся анонс Blood Bowl 3

Опубликовано: 2 час. 42 мин. назад
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На Gamescom была анонсирована третья номерная часть серии фэнтезийного американского футбола вселенной WarhammerBlood Bowl 3. Игра разрабатывается на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch, а ее релиз состоится в 2021 году.

В Blood Bowl 3 люди, эльфы, орки и другие создания сражаются за мяч с помощью пинков, ударов руками и оружия разной степени смертоносности. Ваша задача как тренера заключается в том, чтобы давать инструкции своим игрокам. Последние будут зарабатывать опыт и получать статистические бонусы или новые навыки.

Однако в Blood Bowl 3 нужно быть осторожным, так как здесь травмы – обычное дело, особенно когда судья-гоблин игнорирует большинство форм насилия. Некоторые игроки могут покинуть поле хромая или вообще в безжизненном состоянии, что положит конец их карьере.

Official Cinematic Trailer - Gamescom 2020
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