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EVERSPACE 2 на Gamescom

Опубликовано: 2 час. 8 мин. назад
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ROCKFISH Games подготовили к выставке Gamescom два новых видео космического симулятора EVERSPACE 2. Первый трейлер демонстрирует нарезку кадров геймплея альфа версии игры, записанные на ПК с NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.

Gamescom 2020 Trailer

Второе видео более развернутое и показывает 8 минут игрового процесса, где игроку необходимо уничтожить базу разбойников, обосновавшихся внутри разбитого астероида.

8 Minutes Combat Gameplay - Gamescom 2020

В декабре EVERSPACE 2 выйдет в ранний доступ в Steam, где игрокам будет доступна новая звездная система Union, представляющая собой оживленный торговый хаб, раса Оккар, известная по оригинального EVERSPACE, а также два новых класса кораблей, вид из кабины с полностью функциональной приборной панелью, множество улучшений пользовательского интерфейса и многое другое.

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