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Анонсирован полноценный ремейк Pharaoh

Опубликовано: 11 час. 38 мин. назад
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Triskell Interactive и Dotemu анонсировали возвращение градостроительного симулятора 1999 года Pharaoh в виде созданного с нуля ремейка Pharaoh: A New Era, релиз которого состоится в 2021 году на ПК. В его состав также войдет дополнение Cleopatra: Queen of the Nile.

Pharaoh: A New Era предложит новую 2D-графику, новый интерфейс и улучшенные механики. Игроков ждет более 100 часов геймплея и 53 миссии, а также редактор карт и миссий. Проект содержит два режима: Кампания и свободный режим Free Build.

В Кампании вы сосредоточитесь на создании городов в разные временные периоды Древнего Египта, строительстве центров торговли, гробниц, пирамид, а также памятников древнеегипетским лидерам. На поздних этапах игры вам будет доступен выбор между двумя типами миссий – мирной и военной.

Official Announcement Trailer - Gamescom 2020
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