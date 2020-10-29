НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
16514
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (7)Видео (8)Скриншоты (9)Геймарт (13)Похожие игры (2)

Сюжетный трейлер и дата релиза World of Warcraft: Shadowlands

Опубликовано: 8 час. 36 мин. назад
Поделиться:  

Компания Blizzard Entertainment поделилась свежей информацией касательно World of Warcraft: Shadowlands. Разработчики огласили новую дату релиза после небольшого переноса проекта. Будущий аддон для популярной MMORPG станет доступен 24 ноября 2020 года. Дополнительное время создатели потратили на полировку высокоуровневого контента и боевой системы.

Параллельно разработчики опубликовали сюжетный трейлер World of Warcraft: Shadowlands. Он раскрывает завязку повествования, в которое пользователи погрузятся при освоении грядущего расширения.

Story Trailer
Вам также может быть интересно
Проблемы современных игр по «Звездным войнам» Игры во вселенной «Звездных войн» начали выходить еще 80-х годах прошлого века. Долгие двадцать пять лет они появлялись на регулярной основе и радовали фанатов франшизы. За этот период пользователи получили несколько культовых RPG, великолепные симуляторы полетов... Проблемы современных игр по «Звездным войнам» Netflix снимет сериал по Assassin's Creed Стриминговый сервис Netflix объявил о сотрудничестве с Ubisoft в рамках создания сериала по мотивам Assassin's Creed. Анонс получился довольно скромным – в виде объявления на официальном аккаунте в Twitter... Netflix снимет сериал по Assassin's Creed
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 36 мин. назад0Сюжетный трейлер и дата релиза World of Warcraft: Shadowlands 9 час. 18 мин. назад0Особенности ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War 9 час. 34 мин. назад1Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine перенесли 11 час. 12 мин. назад0Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре 2020 вчера, 15:42:581Demon's Souls на PS5 – новый геймплей вчера, 12:01:363Первые детали Final Fantasy XVI 28.10.2020 18:02:083Игры PlayStation Plus в ноябре 2020 года
Новости игр
Свежий трейлер Hyrule Warriors: Age of CalamityИГРЫ Свежий трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity Компания Nintendo опубликовала новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ролик посвятили божественным зверям, которыми сможет управлять игрок при прохождении проекта... PS4 и Xbox One – причины третьего переноса Cyberpunk 2077ИГРЫ PS4 и Xbox One – причины третьего переноса Cyberpunk 2077 Во время недавней телеконференции генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичинский (Adam Kicinski) рассказал, почему студия решила перенести Cyberpunk 2077 третий раз. По словам руководителя, игра хорошо работает на ПК и консолях... Релизный трейлер The Dark Pictures: Little HopeИГРЫ Релизный трейлер The Dark Pictures: Little Hope Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment опубликовали релизный трейлер кинематографического ужастика The Dark Pictures: Little Hope. Он показывает, как актеры озвучения проходили игру, несколько напряженных моментов и рассказчика...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Особенности ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold WarCtrl + стрелка вправо