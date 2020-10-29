Сюжетный трейлер и дата релиза World of Warcraft: Shadowlands

Компания Blizzard Entertainment поделилась свежей информацией касательно World of Warcraft: Shadowlands. Разработчики огласили новую дату релиза после небольшого переноса проекта. Будущий аддон для популярной MMORPG станет доступен 24 ноября 2020 года. Дополнительное время создатели потратили на полировку высокоуровневого контента и боевой системы.

Параллельно разработчики опубликовали сюжетный трейлер World of Warcraft: Shadowlands. Он раскрывает завязку повествования, в которое пользователи погрузятся при освоении грядущего расширения.