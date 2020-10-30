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Реформа флота в War Thunder

Опубликовано: 4 час. 27 мин. назад
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Gaijin раскрыла детали обновления «Новая сила» для War Thunder, которое было анонсировано несколько дней назад. Оно добавит в игру линейные крейсера и линкоры, а большой флот, состоящий из эсминцев, крейсеров и линкоров, сделает новым, пятым видом военной техники.

Игроки получат доступ к британскому линкору «Дредноут», германскому линкору Westfalen, американскому тяжелому крейсеру New Orleans и другим знаменитым кораблям. С выходом «Новой силы» линейка флота будет разделена на две самостоятельные – малый и большой флот, а прокачиваться теперь они будут отдельно.

Исследованные игроками ранее корабли не нужно будет прокачивать заново, а экипажи смогут осваивать любые типы кораблей без ограничений. Благодаря этому новые игроки смогут начать морские битвы сразу с эсминцев и быстрее добраться до крейсеров и линкоров, а разработчики получат больше свободы при выборе кораблей для грядущих обновлений.

Играть в War Thunder
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