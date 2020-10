Реформа флота в War Thunder

ИГРЫ

Свежий трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity

Компания Nintendo опубликовала новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ролик посвятили божественным зверям, которыми сможет управлять игрок при прохождении проекта...