Особенности ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War

Студии Treyarch, Raven Software и издательство Activision выпустили новый трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Его посвятили особенностям ПК-версии игры, которая будет продаваться эксклюзивно в сервисе Battle.net.

Зрителям сообщили, что на персональных компьютерах будущий шутер отметится поддержкой 4К-разрешения, неограниченной кадровой частой, тенями с трассировкой лучей, отражениями, технологией DLSS и так далее. Параллельно пользователям продемонстрировали геймплейные кадры, записанные на видеокарте NVIDIA RTX 30-й серии.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.