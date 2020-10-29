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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Особенности ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War

Опубликовано: 9 час. 18 мин. назад
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Студии Treyarch, Raven Software и издательство Activision выпустили новый трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Его посвятили особенностям ПК-версии игры, которая будет продаваться эксклюзивно в сервисе Battle.net.

Зрителям сообщили, что на персональных компьютерах будущий шутер отметится поддержкой 4К-разрешения, неограниченной кадровой частой, тенями с трассировкой лучей, отражениями, технологией DLSS и так далее. Параллельно пользователям продемонстрировали геймплейные кадры, записанные на видеокарте NVIDIA RTX 30-й серии.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Official PC Trailer [RUS]
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