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Nickless Опубликовал Nickless 0

Сюрреалистичная история стеклянного демона-скейтбордиста в трейлере Skate Story

Опубликовано: 7 час. 55 мин. назад, Nickless
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Разработчик-одиночка Sam Eng при поддержке Devolver Digital представил трейлер своей новой инди-игры Skate Story. Это симулятор скейтбординга, но симулятор очень необычный.

Наш главный герой – демон, созданный из стекла и боли. Чтобы освободиться от своего бремени, нужно выполнить условие дьявола – докатиться до Луны и поглотить ее. Но сначала доведется преодолеть девять кругов подземного мира, разъезжая на своем деревянном друге под психоделическую музыку. Почувствуйте скорость, научитесь новым трюкам, но будьте осторожны. Одно неверное движение – и стеклянный персонаж разобьется на множество осколков.

Skate Story выйдет на ПК в 2023 году и уже обзавелась страницей в Steam.

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