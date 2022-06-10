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roma911 Опубликовал roma911 0
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Культ ягненка: раскрыта дата выхода Cult of the Lamb

Опубликовано: 2 час. 15 мин. назад
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Сегодняшняя ночь оказалась насыщенной на события, ведь помимо Summer Game Fest прошла выставка Devolver Digital. На ней студия Massive Monster представила новый трейлер экшн-рогалика Cult of the Lamb, в котором раскрыла дату его выхода. Так, релиз проекта состоится уже этим летом, 11 августа. Игра выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

В Cult of the Lamb предстоит сыграть за одержимого ягненка, которого спас незнакомец. Чтобы вернуть долг, главный герой создает собственный культ и с единомышленниками отправляется в опасные места. В них он будет будет распространять свою веру и обернет всех лесных жителей в нее.

Release Date Announcement Trailer
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