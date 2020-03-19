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Симулятор мотогонок TT Isle of Man 2 уже доступен на PC, PS4 и Xbox One

Опубликовано: 11 час. 27 мин. назад
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Издательство Nacon и команда Kylotonn Racing Games отправили сегодня в релиз свою новую мотогонку под названием TT Isle of Man Ride on the Edge 2. Был опубликован тематический трейлер, в котором байки спешат к закату под захватывающую музыку.

В TT Isle of Man 2 авторы перестроили физику мотоциклов с нуля – все ради ультра-реалистичного поведения техники на трассе. Они также улучшили вид от 1-го лица, добавили площадку для проверки мотоциклов и собственных навыков.

TT Isle of Man 2 предлагает глубокий режим карьеры, в ходе которого вы сможете пройти путь от любителя мотогонок до финалиста Senior TT. Игра содержит все 60 км гонок TT на острове Мэн, 17 альтернативных трасс, 27 гонщиков и 13 мотоциклов (плюс 5 легендарных).

Launch Trailer
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