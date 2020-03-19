Экспериментальная психология в новом детективе The Signifier

Компания Raw Fury и студия Playmestudio представили новый техно-нуарный детектив The Signifier, который касается тем об искусственном интеллекте, экспериментальной психологии и других технологиях будущего. Пока у игры нет даты релиза. Платформа одна – PC.

Протагонистом The Signifier станет ученый Фредерик Рассел, разрабатывающий уникальный сканер мозга для исследования бессознательных уголков человеческого разума. В его роли вам предстоит распутать убийство, проникнув в мозг погибшей девушки.

По словам девелоперов, в The Signifier вы будете действовать в трех параллельных измерениях. Чтобы докопаться до правды, вам придется изучать реальный мир, объективные воспоминания и субъективные сны.

Игра окажется скорее триллером, нежели полноценным хоррором. Сохраняя атмосферу постоянного напряжения, она поднимет ряд философских вопросов, над которыми лучшие умы человечества ломают головы вот уже много лет.