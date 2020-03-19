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Mypulse Опубликовал Mypulse 1

Экспериментальная психология в новом детективе The Signifier

Опубликовано: 11 час. 46 мин. назад, Mypulse
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Компания Raw Fury и студия Playmestudio представили новый техно-нуарный детектив The Signifier, который касается тем об искусственном интеллекте, экспериментальной психологии и других технологиях будущего. Пока у игры нет даты релиза. Платформа одна – PC.

Протагонистом The Signifier станет ученый Фредерик Рассел, разрабатывающий уникальный сканер мозга для исследования бессознательных уголков человеческого разума. В его роли вам предстоит распутать убийство, проникнув в мозг погибшей девушки.

По словам девелоперов, в The Signifier вы будете действовать в трех параллельных измерениях. Чтобы докопаться до правды, вам придется изучать реальный мир, объективные воспоминания и субъективные сны.

Игра окажется скорее триллером, нежели полноценным хоррором. Сохраняя атмосферу постоянного напряжения, она поднимет ряд философских вопросов, над которыми лучшие умы человечества ломают головы вот уже много лет.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 0 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 19.03.2020 17:34:47
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