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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Игры по-крупному в EGS: раздача Watch_Dogs и The Stanley Parable

Опубликовано: 11 час. 3 мин. назад, Mypulse
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В магазине Epic Games Store была запущена бесплатная раздача игр. Забрать сегодня можно сразу два крутых проекта – экшен в открытом мире Watch_Dogs и незаурядную головоломку The Stanley Parable. Продлится акция до 26 марта 2020.

В Watch_Dogs вы играете за хакера Эйдена Пирса, который вышел на тропу войны после гибели своей племянницы. Вас ожидает эдакая «GTA на минималках», но с весьма занимательными возможностями шпионажа и хакинга (ссылка на игру).

The Stanley Parable – это невероятно уникальная история об офисном работнике по имени Стэнли. Вам предстоит исследовать офис, выслушивая колкие, смешные и заумные комментарии некоего Рассказчика (ссылка на игру).

 

The Stanley Parable картинка

 

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