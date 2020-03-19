Игры по-крупному в EGS: раздача Watch_Dogs и The Stanley Parable

В магазине Epic Games Store была запущена бесплатная раздача игр. Забрать сегодня можно сразу два крутых проекта – экшен в открытом мире Watch_Dogs и незаурядную головоломку The Stanley Parable. Продлится акция до 26 марта 2020.

В Watch_Dogs вы играете за хакера Эйдена Пирса, который вышел на тропу войны после гибели своей племянницы. Вас ожидает эдакая «GTA на минималках», но с весьма занимательными возможностями шпионажа и хакинга (ссылка на игру).

The Stanley Parable – это невероятно уникальная история об офисном работнике по имени Стэнли. Вам предстоит исследовать офис, выслушивая колкие, смешные и заумные комментарии некоего Рассказчика (ссылка на игру).



