Симулятор бездорожья OVERPASS стал доступен на PC и консолях

Сегодня компания Bigben Interactive и студия Zordix Racing выпустили новый симулятор бездорожья под названием OVERPASS, в честь чего был опубликован тематический трейлер. Игра стала доступна на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

В OVERPASS ваши навыки вождения подвергнутся серьезным испытаниям. Вы будете противостоять не только другим гонщикам, но и самим трассам, что испещрены крутыми поворотами, холмами и опасными оврагами. Управлять предстоит квадроциклами и багги – от ведущих производителей, с уникальными характеристиками и реалистичной физикой движения.

OVERPASS продается в стандартном и Deluxe-изданиях. Второе стоит дороже и содержит три набора с дополнительным контентом – Expert Vehicles Pack, Smart Start Pack и Drive With Style.