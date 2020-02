Премьера мистического хоррора Those Who Remain состоится в мае

Those Who Remain

Those Who Remain NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Мистический хоррор Those Who Remain обзавелся сегодня точной датой премьеры – ее объявили издательство Wired Productions и команда Camel 101. Так, игра появится на PC, PS4 и Xbox One уже 15 мая 2020 года. Летом состоится релиз и на Nintendo Switch.

События Those Who Remain развернутся в беспокойном городе Дормонт. Обезумев под влиянием тьмы, его жители принялись совершать ужасные вещи. Главным героем окажется мужчина по имени Эдвард, который попытается сохранить человечность в окружившем его кошмаре.

Игра будет продаваться в обычном и делюкс-изданиях. Последнее покажется на рынках только в физическом виде – для PC и PS4. Внутри расширенного комплекта геймеры также обнаружат цифровой комикс-приквел Those Who Remain: Lights Out.