PAYDAY 2: Cartel Business – трейлер к релизу нового обновления

Не так давно компании Overkill и Starbreeze возобновили поддержку криминального шутера от 1-го лица PAYDAY 2. Сегодня вот они выпустили к игре бесплатное обновление, содержащее новое ограбление, пушки, костюмы и другое.

В рамках сюжета The Silk Road грабители все еще находятся на мексиканской границе. По наводке старого друга Влада им предстоит украсть сокровища прямо из банковского хранилища «Сан Мартин». Ограбление можно будет провести как бесшумно, так и с пушками наперевес, выступив против суровой полиции Мексики.

Также в PAYDAY 2 были добавлены новые наборы одежды, оружие и кастомные цвета оружий. А еще девелоперы изменили систему дрелей и сейфов: отныне дрели нельзя продавать или обменивать, а для устаревших сейфов более не требуются специальные инструменты – они открываются просто так.