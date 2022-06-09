«Шторм грядет». Анонсирована условно-бесплатная RTS от выходцев из Blizzard

Студия Frost Giant Studios представила кинематографический трейлер стратегии в реальном времени Stormgate.

В ролике героиня со щитом и пистолетом пытается справиться с наступающим демоном. И когда становится ясно, что шансы не равны, на поле вступает мех, уравняв силы сторон.

Stormgate – условно-бесплатная RTS, действие которой происходит во время войны между человечеством и инопланетными захватчиками. Авторы предлагают на выбор игрока одиночные миссии, PVP-сражения и кооперативные режимы. Стоит подчеркнуть, что Frost Giant была основана выходцами из Blizzard, работавшими над созданием серий Warcraft и Starcraft.

Бета Stormgate выйдет в 2023 году. Страница игры уже доступна в Steam.