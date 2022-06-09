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roma911 Опубликовал roma911 0
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Объявлена дата выхода Marvel's Midnight Suns

Опубликовано: 3 час. 7 мин. назад
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В рамках Summer Game Fest студия Firaxis Games и издатель 2K показали новый трейлер Marvel's Midnight Suns. В нем авторы наконец-то подтвердили дату выхода проекта – 7 октября этого года. Вместе с ним вышло и несколько материалов от прессы, в которых рассказывается о геймплее новинки.

Marvel's Midnight Suns – это тактическая ролевая игра, в которой игрок возьмет на себя роль Охотника (персонажа, которого можно кастомизировать) и вместе с Полночными Солнцами сразится с Лилит – матерью демонов.

Игра будет доступна владельцам всех основных платформ: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.

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