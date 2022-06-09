Представлен новый трейлер Routine c музыкой от создателя Doom

На презентации Summer Game Fest сегодня представили новый трейлер научно-фантастического хоррора Routine. За разработку игры отвечает студия Lunar Software и издатель Raw Fury. Композитором выступит небезызвестный Мик Гордон, написавший музыку для Doom.

В коротком ролике игрокам показали путешествия главного героя по заброшенной, на первый взгляд, космической базе. В какой-то момент на него нападает обезумевший робот, на чем и заканчивается трейлер.

Релиз Routine состоится на PC, Xbox One и Xbox Series X|S. Дата выхода пока неизвестна.