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roma911 Опубликовал roma911 0
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Представлен новый трейлер Routine c музыкой от создателя Doom

Опубликовано: 3 час. 19 мин. назад
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На презентации Summer Game Fest сегодня представили новый трейлер научно-фантастического хоррора Routine. За разработку игры отвечает студия Lunar Software и издатель Raw Fury. Композитором выступит небезызвестный Мик Гордон, написавший музыку для Doom.

В коротком ролике игрокам показали путешествия главного героя по заброшенной, на первый взгляд, космической базе. В какой-то момент на него нападает обезумевший робот, на чем и заканчивается трейлер.

Релиз Routine состоится на PC, Xbox One и Xbox Series X|S. Дата выхода пока неизвестна.

Re-Reveal Game Trailer
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