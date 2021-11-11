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Сестры Битвы появятся в Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr

Опубликовано: 10 час. 45 мин. назад
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NeocoreGames объявила о том, что в Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr в 2022 году появится новый класс инквизиторов – Сестры Битвы. Они служат Императору и защищают Империум. В их арсенале нашлось место разнообразному оружию, которое включает в себя огнеметы, священные клинки и нейронные хлысты, однако самое ценно, что делает их по-настоящему грозным врагом, является несгибаемая и безжалостная вера.

Вместе с Сестрами Битвы в игре появится новый класс механик и дополнительные типы предметов. Получив доступ к различным актам веры, игроки смогут усилить своих союзников или поразить врагов. Сестра Битвы способна превратиться в Воплощенную Святую, получив при этом доступ к широкому спектру уникальных способностей.

 

Сестры Битвы появятся в Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr

 

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