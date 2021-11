Безумие в Far Cry 6 начнется скоро

Компания Ubisoft сообщила дату релиза DLC Vaas: Insanity для шутера Far Cry 6. Знаменитый злодей из Far Cry 3 посетит Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и ПК (Ubisoft Store и Epic Games Store) уже 16 ноября этого года. Игроки смогут больше понять Вааса, заглянув в его прошлое и столкнувшись с его личными демонами и мотивами.

He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl — Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021

DLC Vaas: Insanity входит в состав сезонного пропуска, в рамках которого в Far Cry 6 появятся и другие злодеи из прошлых частей – Пэйган Мин из Far Cry 4 (январь 2022 года) и Иосиф Сид из Far Cry 5 (март 2022 года).