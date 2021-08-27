Ролик с подробным рассказом о новой Saints Row

Студия Volition и издательство Deep Silver опубликовали новый ролик, посвященный недавно анонсированному перезапуску Saints Row. На видео разработчики поведали о многих аспектах грядущего боевика в открытом мире.

Сначала создатели рассказали о разработке и общей концепции проекта. Затем они перешли к образу мира, отдельным персонажам и геймплею. Больше всего внимания досталось главным героям – их характерам и предпочтениям. Отдельно стоит отметить, что в ролике присутствуют новые кадры игры, которые показывают локации, перестрелки, поездки на мотоцикле и так далее.

Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.