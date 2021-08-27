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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Ролик с подробным рассказом о новой Saints Row

Опубликовано: 10 час. 26 мин. назад
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Студия Volition и издательство Deep Silver опубликовали новый ролик, посвященный недавно анонсированному перезапуску Saints Row. На видео разработчики поведали о многих аспектах грядущего боевика в открытом мире.

Сначала создатели рассказали о разработке и общей концепции проекта. Затем они перешли к образу мира, отдельным персонажам и геймплею. Больше всего внимания досталось главным героям – их характерам и предпочтениям. Отдельно стоит отметить, что в ролике присутствуют новые кадры игры, которые показывают локации, перестрелки, поездки на мотоцикле и так далее.

Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Welcome to Santo Ileso Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 24 мин. назад
miharozhnov писал(а):
Жалко, что дизайн персонажей полная параша, это не ганстеры, а фанатики фортнайта, которым запретили играть и они решили побуянить. Никакой харизмы, только кринж вызывают. Какой страх и уважение они могут вызвать? Я конечно рад, что они игру сделали по духу ближе ко второй, но этого мало. СЖВ говно везде.
Да уж, никого даже близко похожего на Джонни Гэта, Пирса или хотя бы Кэнзи. Какие-то хипстерки на выгуле. Прям как в Watch_Dogs 2.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)9 час. 18 мин. назад
Жалко, что дизайн персонажей полная параша, это не ганстеры, а фанатики фортнайта, которым запретили играть и они решили побуянить. Никакой харизмы, только кринж вызывают. Какой страх и уважение они могут вызвать? Я конечно рад, что они игру сделали по духу ближе ко второй, но этого мало. СЖВ говно везде.
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