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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Сестры бросают вызов тьме в новом трейлере Soulstice

Опубликовано: 6 час. 15 мин. назад
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Анонсированный во время E3 экшен ​​Soulstice обзавелся новым трейлером. Акцент в видео делается на главной героине, а если точнее – двух главных героинях. Объединенные в одно существо, именуемое Химерой, сестры способны бросить вызов пришедшим из-за Завесы призракам. В ролике можно увидеть, как обитающая в материальном мире сестра, получившая значительный апгрейд силы от сверхъестественного союза, отлично справляется с самыми разными монстрами в ближнем бою. Призрачная же сестра использует свои способности для ведения боя на более дальних дистанциях.

Релиз Soulstice ожидается в 2022 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Sisters - Gamescom 2021 Trailer
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Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)4 час. 45 мин. назад
Атмосферой и дизайном явно вдохновлялись от Клеймора и Берсерка, что скорее здесь плюс. Будем пробоватьgood
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