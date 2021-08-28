Сестры бросают вызов тьме в новом трейлере Soulstice

Анонсированный во время E3 экшен ​​Soulstice обзавелся новым трейлером. Акцент в видео делается на главной героине, а если точнее – двух главных героинях. Объединенные в одно существо, именуемое Химерой, сестры способны бросить вызов пришедшим из-за Завесы призракам. В ролике можно увидеть, как обитающая в материальном мире сестра, получившая значительный апгрейд силы от сверхъестественного союза, отлично справляется с самыми разными монстрами в ближнем бою. Призрачная же сестра использует свои способности для ведения боя на более дальних дистанциях.

Релиз Soulstice ожидается в 2022 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.