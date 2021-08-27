Свежий трейлер Metroid Dread

Nintendo выпустила новый трейлер двухмерного боевика Metroid Dread. В ролике показано, как на главную героиню Самус Аран напал воин из расы Чозо. Этот таинственный народ описывается разработчиками, как очень умный и технологически продвинутый. Когда-то его представители стремились установить мир во всей галактике. Почему у Чозо ничего не получилось, пользователям предстоит узнать при прохождении.

В ролике также показали зверя, который очень похож на Крейда – старого врага Самус. А еще пользователям продемонстрировали улучшение устройств главной героини.

Metroid Dread выйдет 8 октября 2021 года на Nintendo Switch.