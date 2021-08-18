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Римейк Myst получил дату релиза на ПК и Xbox

Опубликовано: вчера, 09:56:27
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Компания Cyan Worlds, известная серией приключенческих игр со сложными головоломками Myst, назвала дату релиза римейка первой части на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG), Xbox One и Xbox Series X/S. На этих платформах выход проекта, который изначально был эксклюзивом для Oculus Quest, состоится уже 26 августа. ПК-версия поддерживает как обычный, так и VR-режимы.

Римейк Myst является переосмыслением классической игры, в котором вас ждут новая графика и звук, а также возможность включить опцию вариативности в головоломках.

Release Date Announcement Trailer
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