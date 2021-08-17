Релизный трейлер Humankind

Amplitude Studios и Sega выпустили релизный трейлер глобальной стратегии Humankind. Первая часть ролика в юмористическом стиле показывает высадку на Луну. На видео космонавт США под вдохновляющую музыку ступает на поверхность спутника Земли, делает несколько шагов и готовится установить флаг Штатов.

А затем он замечает своего коллегу из Бразилии. Между космонавтами завязывается драка, к которой позже присоединяются представители всех стран из Humankind. Геймплей в ролике тоже показали, но лишь в конце и мельком.

Humankind уже доступна на ПК (Steam, EGS).