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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Релизный трейлер Humankind

Опубликовано: 5 час. 33 мин. назад
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Amplitude Studios и Sega выпустили релизный трейлер глобальной стратегии Humankind. Первая часть ролика в юмористическом стиле показывает высадку на Луну. На видео космонавт США под вдохновляющую музыку ступает на поверхность спутника Земли, делает несколько шагов и готовится установить флаг Штатов.

А затем он замечает своего коллегу из Бразилии. Между космонавтами завязывается драка, к которой позже присоединяются представители всех стран из Humankind. Геймплей в ролике тоже показали, но лишь в конце и мельком.

Humankind уже доступна на ПК (Steam, EGS).

Official Launch Trailer
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Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 28)4 час. 19 мин. назад
Прикольненькоgrin .... с Астронавтами ...
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