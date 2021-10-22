Релизный трейлер Disciples: Liberation

Kalypso Media опубликовала трейлер к релизу тактической ролевой игры Disciples: Liberation, которая вчера вышла в США и Европе на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Как мы уже ранее писали, в связи с тем, что проект получит полную русскую локализацию, в России его релиз состоится позже, 18 ноября.

Напомним, что в Disciples: Liberation вам предстоит освободить земли Невендаар, а каждое ваше решение будет иметь последствия. В игре вас ждет богатый мир и множество фракций, различные квесты и пошаговые сражения.