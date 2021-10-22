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Дюка Опубликовал Дюка 1
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Релизный трейлер Disciples: Liberation

Опубликовано: 5 час. 34 мин. назад
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Kalypso Media опубликовала трейлер к релизу тактической ролевой игры Disciples: Liberation, которая вчера вышла в США и Европе на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Как мы уже ранее писали, в связи с тем, что проект получит полную русскую локализацию, в России его релиз состоится позже, 18 ноября.

Напомним, что в Disciples: Liberation вам предстоит освободить земли Невендаар, а каждое ваше решение будет иметь последствия. В игре вас ждет богатый мир и множество фракций, различные квесты и пошаговые сражения.

Release Trailer
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)5 час. 14 мин. назад
Блин, а круто выглядит. Эффекты крутые, арт-дирекшен такой здоровский и поле гексагонное намного лучше подходит серии.
Да конечно я рофлю, они позорники после отзывов от беты трейлер сняли, где все персонажи вплотную к камере стоят, типа у них там такой-растакой персонажный фокус в бою =) Ну-ну
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