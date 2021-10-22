Battlefield 2042: первый взгляд на новых специалистов

Electronic Arts выпустила новый трейлер Battlefield 2042, в котором продемонстрировала игровой процесс за пятерку последних представленных специалистов. Напомним, что всего в шутере будет доступно десять персонажей.

Навин Рао умеет выводить из строя транспортные средства, активировать систему защиты базы на расстоянии и взламывать системы противника. Сантьяго «Дозер» Эспиноза вооружен щитом, которые использует как таран и в качестве защиты от вражеских выстрелов. Кроме этого он устойчив к урону от взрыва. А если команде надо что-то взорвать, за дело берется Эмма «Сандэнс» Розье, которая, к тому же, использует вингсьют вместо парашюта. Джи-Соо Пайк делает врагов видимыми даже через стены при помощи сканера EMG-X, а при получении урона может рассчитать траекторию полета пули и открыть ответный огонь. Константин «Ангел» Ангель ответственный за снабжение команды и может оживлять союзников.

Напомним, что релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября 2021 года.