Акция перехода кланов из Lineage 2 в Lineage2M от NCSOFT

Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT сообщает, что началась акция перехода кланов из Lineage 2 в Lineage2M. Для осуществления сервисной поддержки Lineage2M в проекте в качестве стратегического партнера также участвует «Иннова».

В данной акции могут принять участие игроки Lineage 2 из России, а также стран Восточной Европы. Начиная с сегодняшнего дня, все желающие могут подать заявку на официальном сайте Lineage2M. Игроки, которые ее оформят, смогут перенести название своего клана, а также имя персонажа в Lineage2M.

NCSOFT и «Иннова» сотрудничают уже с 2008 года, когда «Иннова» стала официальным издателем Lineage 2 в России и странах СНГ. В России и странах СНГ Lineage 2 выбрали уже более 6 миллионов игроков.

На данный момент NCSOFT вместе с «Инновой» проводят акцию предварительной регистрации в Lineage2M. Пользователи могут зарегистрировать адрес электронной почты, а также оформить предрегистрацию в магазине приложений (Google Play, Apple App Store). За регистрацию на сайте игроки получат 200000 аден и 2 Карты Класса Высокого Качества на 11 использований, а после предрегистрации в магазине приложений им станут доступны также и 1 Сундук Зарядов Души (500 шт). Дата выхода игры будет сообщена позже.





Lineage2M – это кроссплатформенная MMORPG, которая является истинной наследницей Lineage 2, компьютерной MMORPG, выпущенной в 2003 году.

Российские пользователи смогут играть в Lineage2M через мобильные устройства или кроссплатформенный сервис от NCSOFT – «PURPLE». PURPLE позволит играть непрерывно на ПК и мобильном устройстве.

Игрокам Lineage2M станут доступны:

лучшая 3D-графика на мобильных устройствах уровня 4K UHD (Ultra-HD);

первое применение технологии обработки столкновений (collision handling) в мобильной 3D MMORPG;

бесшовная загрузка, без элементов, прерывающих игру;

крупнейший одноканальный открытый мир на мобильных устройствах, который позволяет масштабные сражения на более 10 000 человек.

Более подробную информацию о Lineage2M можно найти на официальной странице.

Более подробную информацию о PURPLE можно найти на официальной странице.