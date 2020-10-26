Релизный трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War от студий Treyarch и Raven Software, а также издательства Activision выйдет только 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Однако уже сейчас разработчики выложили релизный трейлер игры. Впрочем, новых кадров в нем мало.

Недавно опубликованный ролик содержит нарезку зрелищных моментов из одиночной кампании и многопользовательского режима. Зрителям демонстрируют поездки на снегоходах, убийство целей, разговор с президентом США и так далее.