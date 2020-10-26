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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Релизный трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War

Опубликовано: вчера, 19:26:54
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Call of Duty: Black Ops Cold War от студий Treyarch и Raven Software, а также издательства Activision выйдет только 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Однако уже сейчас разработчики выложили релизный трейлер игры. Впрочем, новых кадров в нем мало.

Недавно опубликованный ролик содержит нарезку зрелищных моментов из одиночной кампании и многопользовательского режима. Зрителям демонстрируют поездки на снегоходах, убийство целей, разговор с президентом США и так далее.

Official Launch Trailer [RUS]
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BlackSite11 (уровень 28)вчера, 20:31:38
Сообщение отредактировано пользователем 26.10.2020 20:31:57
Не, ну ради сюжетной кампании можно и попробовать. Хотелось бы получить на выходе впечатления, как в оригинальной Black Ops - там аттракцион еще ощущался таковым. Но трейлер вообще проходной, будто не старались даже.
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