Адреналиновый экшен Ghostrunner от One More Level и All in! Games обзавелся оценками от западных изданий. Критикам по большей части понравилась игра с множеством механик и высокой сложностью. На Metacritic (ПК-версия) проект получил 83 балла после 25 рецензий. Вариант для PS4 имеет 78 баллов, но там и обзоров всего четыре. А что касается Xbox One, то на этой странице сейчас недостаточно отзывов для получения среднего показателя.

Оценки Ghostrunner: