Netflix снимет сериал по Assassin's Creed

Стриминговый сервис Netflix объявил о сотрудничестве с Ubisoft в рамках создания сериала по мотивам Assassin's Creed. Анонс получился довольно скромным – в виде объявления на официальном аккаунте в Twitter. К сообщению компания прикрепила тизер со значком АС и известным саундтреком.

Шоураннер сериала пока не назначен, а значит – его производство еще не стартовало. Исполнительными продюсерами телевизионной адаптации выступят Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television.