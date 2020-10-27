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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Netflix снимет сериал по Assassin's Creed

Опубликовано: 6 час. 10 мин. назад, Sailas77
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Стриминговый сервис Netflix объявил о сотрудничестве с Ubisoft в рамках создания сериала по мотивам Assassin's Creed. Анонс получился довольно скромным – в виде объявления на официальном аккаунте в Twitter. К сообщению компания прикрепила тизер со значком АС и известным саундтреком.

Шоураннер сериала пока не назначен, а значит – его производство еще не стартовало. Исполнительными продюсерами телевизионной адаптации выступят Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из Ubisoft Film & Television.

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