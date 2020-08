Разработчики Humankind рассказали о важности религии в игре

Вторая игра, анонсированная во время прямой трансляции DC Fandome – Suicide Squad: Kill the Justice League. Проект разрабатывается студией Rocksteady, создателями серии Batman: Arkham, и рассказывает о кучке злодеев...

Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham

Tarsier Studios и Bandai Namco опубликовали 15-минутную геймплейную демонстрацию Little Nightmares II– атмосферного ужастика с видом сбоку. Ролик посвящен началу игры и показывает, как главный герой просыпается посреди зловещего леса...

Продолжительная геймплейная демонстрация Little Nightmares II

ИГРЫ

Геймплей и беседа с разработчиками Crash Bandicoot 4: It's About Time

Во время выставки Gamescom 2020 разработчики из студии Toys For Bob дали интервью, в котором раскрыли новые подробности своего следующего творения – платформера Crash Bandicoot 4: It's About Time...