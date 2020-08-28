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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Разработчики Humankind рассказали о важности религии в игре

Опубликовано: 2 час. 20 мин. назад
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На онлайн-выставке Gamescom 2020 выступили разработчики из Amplitude Studios и рассказали новые подробности Humankind – масштабной стратегии, которая вдохновлена известной серией Civilization. Создатели поведали о важности религии в грядущей игре и поведали о механиках, связанных с ней.

В ролике с интервью параллельно показываются свежие геймплейные кадры. Например, зрителям продемонстрировали, какие здания, имеющие отношение к религии, смогут возводить игроки и бонусы от них.

Humankind выйдет на ПК в 2021 году, точная дата релиза пока неизвестна.

Official Gameplay Overview
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