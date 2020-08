Трейлер и другие подробности Genshin Impact

Разработчики из miHoYo представили видео с подробным рассказом о мире Genshin Impact – боевика с многопользовательскими элементами, вдохновленного The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ролик длится восемь минут и содержит множество подробностей грядущей игры.

Создатели продемонстрировали геймплейные кадры, арты, сражения и персонажей. Они также рассказали, что пользователей ждет огромный и предельно детализированный открытый мир. Параллельно на Gamescom 2020 представили сюжетный трейлер Genshin Impact.

Проект выйдет 28 сентября 2020 года на ПК, PS4 и мобильных устройствах. Он будет распространяться по условно-бесплатной схеме.