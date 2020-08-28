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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер и другие подробности Genshin Impact

Опубликовано: 2 час. 50 мин. назад
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Разработчики из miHoYo представили видео с подробным рассказом о мире Genshin Impact – боевика с многопользовательскими элементами, вдохновленного The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ролик длится восемь минут и содержит множество подробностей грядущей игры.

Создатели продемонстрировали геймплейные кадры, арты, сражения и персонажей. Они также рассказали, что пользователей ждет огромный и предельно детализированный открытый мир. Параллельно на Gamescom 2020 представили сюжетный трейлер Genshin Impact.

Official Release Date Trailer

Проект выйдет 28 сентября 2020 года на ПК, PS4 и мобильных устройствах. Он будет распространяться по условно-бесплатной схеме.

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