Прохождение Cyberpunk 2077 можно растянуть на более чем 175 часов

Никто не сомневается, что Cyberpunk 2077 окажется масштабной экшен-RPG. Но сколько именно времени займет ее прохождение, пока неизвестно. Зато пользователям удалось узнать количество часов, которое понадобится потратить на медленное и тщательное изучение игры.

Главный тестировщик CD Projekt RED Лукаш Бабель рассказал об одном из своих текущих забегов в Cyberpunk 2077. Он выбрал жизненный путь «Кочевника» и уже провел в проекте 175 часов. Правда, сотрудник CDPR установил максимальную сложность, старается действовать скрытно и тщательно ищет всякую экипировку и полезности. Его опыт показывает, что фанаты игры смогут задержаться в ней на долгое время.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже игра доберется до новых консолей.