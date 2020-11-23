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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7
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Прохождение Cyberpunk 2077 можно растянуть на более чем 175 часов

Опубликовано: 23.11.2020 19:53:27
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Никто не сомневается, что Cyberpunk 2077 окажется масштабной экшен-RPG. Но сколько именно времени займет ее прохождение, пока неизвестно. Зато пользователям удалось узнать количество часов, которое понадобится потратить на медленное и тщательное изучение игры.

Главный тестировщик CD Projekt RED Лукаш Бабель рассказал об одном из своих текущих забегов в Cyberpunk 2077. Он выбрал жизненный путь «Кочевника» и уже провел в проекте 175 часов. Правда, сотрудник CDPR установил максимальную сложность, старается действовать скрытно и тщательно ищет всякую экипировку и полезности. Его опыт показывает, что фанаты игры смогут задержаться в ней на долгое время.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже игра доберется до новых консолей.

 

 

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новыестарые7 ком.
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Лейтенант-коммандер
Skyimp (уровень 19)вчера, 13:24:14
dimon2 писал(а):
Люблю большие и качественные игры, а не скучные гринделки.
Гриндилки так же могут быть большими и качественными, взять хотя бы Monster Hunter World, так что тут надо надеяться на то что играть в КП77 будет интересно )
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)вчера, 12:59:41
Это отличная новость, в ведьмака и рдр2 и тоже дохрена часов наиграл. Люблю большие и качественные игры, а не скучные гринделки.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)24.11.2020 00:50:15
Feliks писал(а):
С одной стороны согласен, а с другой стороны. Лучше пусть игра даёт эмоции 300 часов подряд и с избытком, чем три часа и с недостатком, ибо "Мало! Хочу ещё!!!"
Если игра все 300 часов фигачит тебя эмоциями - это одно дело. Но таких примеров единицы за всю индустрию. Чаще всего игры просто растягивают, чтобы потом кичиться вот такими заявлениями как в новости "вы можете провести в нашей игре 200 часов!". При этом игру можно было бы сжать в 2-3 раза и она ничего бы не потеряла, зато дарила бы эмоции ежесекундно, а не раз в 50 часов.
Игровой разум
Feliks (уровень 27)24.11.2020 00:00:35
Mas7er писал(а):
А Ассасинов последних можно и на 300 часов растянуть, и что? Это что, достижение какое-то? Всегда бесит этот пересчёт игр на часы. Игры должны доставлять эмоции, и пофиг, доставят они их за 3 часа, или за 300.
С одной стороны согласен, а с другой стороны. Лучше пусть игра даёт эмоции 300 часов подряд и с избытком, чем три часа и с недостатком, ибо "Мало! Хочу ещё!!!"
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)23.11.2020 21:19:21
Ну если открывать все вопросики на Скеллиге, то так и Ведьмак на 200 часов растянуть можно.
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)23.11.2020 20:47:16
Да в этой игре жить можно. Жду переезда.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)23.11.2020 20:17:39
Сообщение отредактировано пользователем 23.11.2020 20:18:05
А Ассасинов последних можно и на 300 часов растянуть, и что? Это что, достижение какое-то? Всегда бесит этот пересчёт игр на часы. Игры должны доставлять эмоции, и пофиг, доставят они их за 3 часа, или за 300.
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