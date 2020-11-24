Трейлер, посвященный локациям в Hitman 3

Студия IO Interactive опубликовала новый трейлер Hitman 3 – стелс-экшена о приключениях Агента 47. Свежий ролик посвятили локациям из третьей части перезапущенной серии.

Кадры видео показывают, как разработчики обустраивали уровни в грядущем проекте. Пользователи могут кратко увидеть процесс настройки освещения, расстановки объектов и NPC. Еще создатели поведали о предметах, с которыми игроки смогут взаимодействовать в процессе прохождения. Кроме того, по ролику можно оценить дизайн одной из локаций, расположенной, скорее всего, в китайском мегаполисе.

Hitman 3 выйдет 20 января 2021 года на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.