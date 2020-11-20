Полные системные требования Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED уже публиковала системные требования Cyberpunk 2077. Однако теперь она раскрыла более полные характеристики, необходимые для запуска игры с разными настройками и разрешением.

Пользователям, которые планируют запускать проект в 4К с максимальными графическими параметрами понадобится видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080S объемом 8 Гбайт, процессор Intel Core i7-4790 или «железо» с аналогичными характеристиками. Остальные подробности присутствуют на картинке ниже.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже появятся версии игры для новых консолей.