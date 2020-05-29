Презентация игр PlayStation 5 состоится на следующей неделе

Компания Sony, наконец, назвала дату проведения онлайн-презентации игр, которые будут выпущены одновременно с релизом консоли PlayStation 5. Начнется трансляция 4 июня в 23:00 МСК и продлится около часа. На протяжении этого времени мы увидим, что ждет игровой мир в скором будущем. Будут показаны проекты как от маленьких, так и от крупных студий со всего мира.