Дата релиза Spacebase Startopia

Kalypso Media объявила дату выхода стратегии Spacebase Startopia, которая является ремейком Startopia. Заняться управлением своей космической станцией игроки смогут с 23 октября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а Nintendo Switch версия станет доступна только в 2021 году.

Сейчас же можно получить доступ к закрытой бета-версии игры, если оформить предварительный заказ в Kalypso Store. Бета доступна на английском и немецком языках, и предлагает 3 обучающие карты, 2 однопользовательские миссии, режим песочницы со случайными параметрами, 15 комнат и 3 технологических дерева. По мере приближения к дате выхода, в бета-версию будет добавляться дополнительный контент.

Если есть желание больше узнать о Spacebase Startopia, разработчики выпустили видео, в котором отвечают на различные вопросы.