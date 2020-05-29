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Дата релиза Spacebase Startopia

Опубликовано: 2 час. 51 мин. назад
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Kalypso Media объявила дату выхода стратегии Spacebase Startopia, которая является ремейком Startopia. Заняться управлением своей космической станцией игроки смогут с 23 октября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а Nintendo Switch версия станет доступна только в 2021 году.

Сейчас же можно получить доступ к закрытой бета-версии игры, если оформить предварительный заказ в Kalypso Store. Бета доступна на английском и немецком языках, и предлагает 3 обучающие карты, 2 однопользовательские миссии, режим песочницы со случайными параметрами, 15 комнат и 3 технологических дерева. По мере приближения к дате выхода, в бета-версию будет добавляться дополнительный контент.

Если есть желание больше узнать о Spacebase Startopia, разработчики выпустили видео, в котором отвечают на различные вопросы.

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