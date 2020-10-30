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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Praey for the Gods выйдет на PS4 и PS5

Опубликовано: 3 час. 42 мин. назад
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No Matter Studios сделала заявление касательно своего приключенческого экшена Praey for the Gods. В первом квартале 2021 года игра выйдет в раннем доступе на консолях PS4 и PS5. Причем пользователи приставки Sony текущего поколения смогут бесплатно обновиться до некстген-версии.

Сейчас No Matter Studios, в которую входят всего двое разработчиков, активно трудится над полноценным релизом Praey for the Gods, однако, когда именно он состоится, создатели пока не говорят. Их приключенческий экшен посвящен дракам с огромными великанами и вдохновлен Shadow of the Colossus.

 

 

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