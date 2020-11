The Dark Pictures: House of Ashes

The Dark Pictures: House of Ashes PS4 / XOne / ПК

30 октября состоялся релиз ужастика Little Hope, который является второй частью хоррор-антологии The Dark Pictures, и, как в случае с Man Of Medan, в финальных титрах разработчики разместили тизер-трейлер следующей части. Она получила название House of Ashes, а ее события развернутся в пустыне. В роли одного из протагонистов игры выступит американская актриса и певица Эшли Тисдейл.

Релиз The Dark Pictures: House of Ashes состоится в 2021 году.