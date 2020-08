Похоже, грядет анонс Injustice 3

Во время State of Play состоялся анонс новой многопользовательской PvPvE игры Hood: Outlaws & Legends, разработкой которой занимается Sumo Newcastle, а в роли издателя выступает Focus Home Interactive...

Разработчики из Slightly Mad Studios и издательство Bandai Namco Entertainment в честь выхода Fast and Furious Crossroads на ПК, PS4 и Xbox One опубликовали релизный трейлер игры. В гоночной аркаде пользователи будут противостоять Ормстриду...

Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла

СЛУХИ

Crash Bandicoot 4: It's About Time может выйти на ПК и Switch

В Сети появились намеки на то, что Crash Bandicoot 4: It's About Time может выйти не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на ПК и Nintendo Switch. Об этом свидетельствуют данные, которые нашли на официальном сайте проекта...