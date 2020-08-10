Похоже, грядет анонс Injustice 3

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Известный художник BossLogic выложил в своем микроблоге изображение, намекающее на грядущий анонс Injustice 3. Он опубликовал картинку с надписью INJUSTIC3, однако никаких комментариев не предоставил.

Пользователи социальной сети Twitter внимательно изучили арт и увидели в его фоне отсылку к комиксу «Часы Судного дня» Джеффа Джонса. По мнению поклонников, это намекает на появление «Хранителей» в Injustice 3. Указанную информацию пока что нужно воспринимать в качестве слухов, так как официальные заявления о создании третьей части франшизы от разработчиков из NetherRealm Studios и издательства Warner Bros. Interactive Entertainment не поступали.

Однако такой намек от BossLogic в преддверии фестиваля DC Fandome, на котором Rocksteady точно представит свою новую игру по мотивам «Отряда самоубийц», выглядит как минимум подозрительно. Упомянутое мероприятие пройдет 22 августа.