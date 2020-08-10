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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3

Похоже, грядет анонс Injustice 3

Опубликовано: вчера, 19:49:58, Sailas77
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Известный художник BossLogic выложил в своем микроблоге изображение, намекающее на грядущий анонс Injustice 3. Он опубликовал картинку с надписью INJUSTIC3, однако никаких комментариев не предоставил.

Пользователи социальной сети Twitter внимательно изучили арт и увидели в его фоне отсылку к комиксу «Часы Судного дня» Джеффа Джонса. По мнению поклонников, это намекает на появление «Хранителей» в Injustice 3. Указанную информацию пока что нужно воспринимать в качестве слухов, так как официальные заявления о создании третьей части франшизы от разработчиков из NetherRealm Studios и издательства Warner Bros. Interactive Entertainment не поступали.

Однако такой намек от BossLogic в преддверии фестиваля DC Fandome, на котором Rocksteady точно представит свою новую игру по мотивам «Отряда самоубийц», выглядит как минимум подозрительно. Упомянутое мероприятие пройдет 22 августа.

 

 

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новыестарые3 ком.
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Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 24)7 час. 7 мин. назад
Хранители в Injustice? Я конечно понимаю что у этого произведения отличная репутация и многие их обожают, но... Большая часть персонажей в Хранителях (в оригинальном комиксе, не в фильме) - это обычные люди в костюмах, без суперсил. Исключение - Доктор Манхетен. Вот он реально был супергероем. Не думаю что кто-то кроме него отлично впишется в геймплей и новый виток сюжета. И кстати о нём, но дальше территория спойлеров:
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У Injustice 2 две концовки, в зависимости от того чью сторону мы выберем в конце. Если проходим за Бэтса - побеждаем супермена и отправляем его куковать в другое пространство. Если за Супера - бьем Бэтса, подчиняем его разум и начинается новый виток тирании Супермена. И вот интересно, от какой концовки будут отталкиваться сценаристы 3-ей части?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:04:11
RUSBAAL писал(а):
Опять игра сервис (буду рад ошибится).
Учитывая, что МК11 - весьма успешная игра-сервис, даже сомнений никаких нет, что InJustice 3 (если он будет) будет игрой-сервисом. Тут уж игроки только себя могут винить, если не хотите, чтобы все будущие релизы разработчика были играми-сервисами - не покупайте игры-сервисы от них, даже (нет, не даже, а особенно!) по вашим любимым франшизам. Ну а если покупаете, то нечего потом жаловаться.
Игровой разум
RUSBAAL (уровень 17)вчера, 20:54:25
Опять игра сервис (буду рад ошибится).
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