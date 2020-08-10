CDPR рассказала об оружии и жизненных путях в Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED провела второй выпуск передачи Night City Wire, посвященной Cyberpunk 2077. На этот раз разработчики подробнее рассказали об оружии, которое реализовано в игре, жизненных путях главного героя Ви и музыке от группы Refused. Последняя в грядущем проекте CDPR превратилась в коллектив SAMURAI.

В Cyberpunk 2077 будет шесть категорий пушек – от киберимплантов и умного оружия до снаряжения для боя вблизи. Они делятся по качеству: от обычных до легендарных, которые обладают уникальными характеристиками. Оружие в каждом из разделов имеет свои особенности. Достать его можно разнообразными методами, но лучшие пушки спрятаны в тайниках и добываются из убитых врагов. Весь арсенал поддается модификациям, благодаря чему можно изменить характеристики и эффект от стрельбы из пушки.

Жизненные пути – это предыстория Ви. Игроки могут стать агентом корпоративной разведки, уличным вором или жителем Пустошей, который мечтает проникнуть в Найт-Сити. Этот выбор имеет далеко идущие последствия и даже открывает доступ к уникальным миссиям.

Что касается музыки, то разработчики представили новый трек от SAMURAI под названием A Like Supreme и рассказали, как Refused меняли свой привычный стиль при записи композиций для игры.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now.