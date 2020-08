CDPR рассказала об оружии и жизненных путях в Cyberpunk 2077

Компания Activision разослала блогерам, специализирующимся на серии Call of Duty, загадочные посылки в виде черного деревянного ящика с кодовым замком. Открыть контейнер можно будет только 10 августа, в 19:00 по МСК/Киеву...

Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of Duty

Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal

Студия id Software и издательство Bethesda Softworks в рамках прямой трансляции QuakeCon at Home представили тизер The Ancient Gods, Part One – дополнения к DOOM Eternal. Ролик получился коротким...