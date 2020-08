Crash Bandicoot 4: It's About Time может выйти на ПК и Switch

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time PS4 / XOne

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

В Сети появились намеки на то, что Crash Bandicoot 4: It's About Time может выйти не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на ПК и Nintendo Switch. Об этом свидетельствуют данные, которые пользователь Twitter под псевдонимом SunwerPrower нашел на официальном сайте проекта.

Энтузиаст исследовал код страницы, где оформляются предварительные заказы игры, и увидел упоминания ПК и Switch. Последняя якобы должна присутствовать в выпадающем списке вместе с PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее издательство Activision заявляло, что раздумывает над выпуском Crash Bandicoot 4: It's About Time на дополнительных платформах. Другие официальные заявления на этот счет пока не поступали. Тем временем Crash Team Racing Nitro-Fueled, вышедшая год назад, так и не появилась на ПК, хотя на сайте Activision тоже находили упоминания персональных компьютеров.

Crash Bandicoot 4: It's About Time станет доступна 2 октября.