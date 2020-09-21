Подробности сюжета в новом трейлере Serious Sam 4

Студия Croteam и издательство Devolver Digital выпустили сюжетный трейлер мясного шутера Serious Sam 4. Ролик раскрывает завязку повествования, демонстрирует персонажей и локации, на которых будут разворачиваться события истории.

В четвертой части серии орды монстров Ментала осадили человечество. Остатки землян сформировали оборонительную армию, которую возглавил главный герой Сэм. Протагонист должен отыскать Священный Грааль, созданный инопланетянами, чтобы победить врагов. Для этого он отправляется в город Помпеи, где находится священник, обладающий информацией об артефакте.

Serious Sam 4 выйдет 24 сентября 2020 года на ПК и в Google Stadia.