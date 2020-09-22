FIFA 21 не получит демоверсию

Издательство Electronic Arts объявило, что не станет выпускать демоверсию футбольного симулятора FIFA 21. Согласно официальному заявлению компании, разработчики решили сосредоточиться на улучшении основной версии.

Скорее всего, все дело в экономии ресурсов. ЕА больше не хочет тратиться на создание демоверсии, которую уже даже нельзя считать рекламой игры. FIFA давно не нуждается в дополнительном маркетинге, хотя отдельных фанатов такое решение наверняка расстроит. Перед совершением покупки они не смогут выяснить, есть ли в очередном продолжении франшизы достойные нововведения.

Нельзя также исключать вероятности, что ЕА просто не успевает выпустить демоверсию.

FIFA 21 выйдет 9 октября на ПК, PS4 и Xbox One. Подписчики ЕА Play получат доступ к игре на девять дней раньше.