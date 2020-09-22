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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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FIFA 21 не получит демоверсию

Опубликовано: 4 час. 42 мин. назад
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Издательство Electronic Arts объявило, что не станет выпускать демоверсию футбольного симулятора FIFA 21. Согласно официальному заявлению компании, разработчики решили сосредоточиться на улучшении основной версии.

Скорее всего, все дело в экономии ресурсов. ЕА больше не хочет тратиться на создание демоверсии, которую уже даже нельзя считать рекламой игры. FIFA давно не нуждается в дополнительном маркетинге, хотя отдельных фанатов такое решение наверняка расстроит. Перед совершением покупки они не смогут выяснить, есть ли в очередном продолжении франшизы достойные нововведения.

Нельзя также исключать вероятности, что ЕА просто не успевает выпустить демоверсию.

FIFA 21 выйдет 9 октября на ПК, PS4 и Xbox One. Подписчики ЕА Play получат доступ к игре на девять дней раньше.

 

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 14 мин. назад
EA, ну вот че ты начинаешь, нормально же общались! Для меня уже 20 лет добрая традиция играть в демку новой FIFA в Сентябре. Гады cray
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