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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Лишь отдельные игры Bethesda будут выходить на PlayStation и Switch

Опубликовано: 21.09.2020 18:54:56, Sailas77
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Издание Bloomberg получило комментарий от главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера по поводу того, на каких платформах выйдут будущие проекты издательства Bethesda Softworks. Руководитель ответил, что Deathloop и GhostWire: Tokyo останутся временными эксклюзивами PlayStation 5. Видимо, расторгать контракт ZeniMax и Sony слишком невыгодно.

А вот остальные проекты Bethesda будут выходить на консолях Xbox и ПК. Что касается релизов на остальных платформах, то есть PlayStation и Switch, то такая возможность будет рассматриваться «в индивидуальном порядке». Получается, далеко не все грядущие игры Bethesda появятся за пределами Xbox и ПК. Вероятно, в будущем Microsoft расскажет больше подробностей на этот счет.

 

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 14 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 22.09.2020 12:42:25
dimon2 писал(а):
у сони эксклюзивы собственного производства
Ага, поэтому Deathloop и Ghostwire Tokyo от той же Bethesda были временными эксклюзивами Playstation, о чем прямо в самой новости написано, но видимо дальше заголовка читать не надо.
 
Руководитель ответил, что Deathloop и GhostWire: Tokyo останутся временными эксклюзивами PlayStation 5.
А еще Persona 5 и Judgment от Atlus/SEGA, DMC V Special Edition от Capcom, Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Remake от Square Enix, Nioh 2 от Koei Tecmo это всё тоже собственного производства, ага, конечно facepalm
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)11 час. 58 мин. назад
В то время как у сони эксклюзивы собственного производства, майки в тупую выкупают студии, а соответственно и игры которые полюбились многим геймерам за многие года, и говорят, что игры на платформы конкурентов будут выходить «в индивидуальном порядке», мда, жесткий и грязный ход
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