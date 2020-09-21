Лишь отдельные игры Bethesda будут выходить на PlayStation и Switch

Издание Bloomberg получило комментарий от главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера по поводу того, на каких платформах выйдут будущие проекты издательства Bethesda Softworks. Руководитель ответил, что Deathloop и GhostWire: Tokyo останутся временными эксклюзивами PlayStation 5. Видимо, расторгать контракт ZeniMax и Sony слишком невыгодно.

А вот остальные проекты Bethesda будут выходить на консолях Xbox и ПК. Что касается релизов на остальных платформах, то есть PlayStation и Switch, то такая возможность будет рассматриваться «в индивидуальном порядке». Получается, далеко не все грядущие игры Bethesda появятся за пределами Xbox и ПК. Вероятно, в будущем Microsoft расскажет больше подробностей на этот счет.