Phoenix Point уже скоро в Steam

Компания Snapshot Games опубликовала трейлер к скорому релизу Year One издания стратегии Phoenix Point, который состоится 3 декабря. Вместе с этим, игра впервые станет доступна в Steam, так как ранее она была эксклюзивом в Epic Game Store.

Phoenix Point: Year One Edition содержит все ранее выпущенные DLC, официальный саундтрек, цифровой артбук, цифровой мануал, а также обои для рабочего стола. Кроме этого, игроков ждет новый контент Polaris – обучающий пролог, представляющий новых персонажей, новые кинематографические сцены и новые карты.