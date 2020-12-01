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Phoenix Point уже скоро в Steam

Опубликовано: вчера, 10:09:46
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Компания Snapshot Games опубликовала трейлер к скорому релизу Year One издания стратегии Phoenix Point, который состоится 3 декабря. Вместе с этим, игра впервые станет доступна в Steam, так как ранее она была эксклюзивом в Epic Game Store.

Phoenix Point: Year One Edition содержит все ранее выпущенные DLC, официальный саундтрек, цифровой артбук, цифровой мануал, а также обои для рабочего стола. Кроме этого, игроков ждет новый контент Polaris – обучающий пролог, представляющий новых персонажей, новые кинематографические сцены и новые карты.

Year One Edition Release Trailer
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