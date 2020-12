Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров Immortals Fenyx Rising – приключенческого экшена от Ubisoft. Преимущественному количеству критиков проект понравился. Они хвалят его за головоломки, приятную реализацию открытого мира и заимствование уместных идей из The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Но отдельным журналистам игра совсем не понравилась из-за своего сюжета и вторичности. На Metacritic в среднем по всем платформам проект получил 77 баллов.

Оценки Immortals Fenyx Rising: