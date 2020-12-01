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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к релизу Chronos: Before the Ashes на новых платформах

Опубликовано: вчера, 16:36:43
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Сегодня, 1 декабря, приключенческий боевик Chronos: Before the Ashes от Gunfire Games и THQ Nordic вышел на ПК, PS4 и Xbox One. Ранее игра была эксклюзивом гарнитур виртуальной реальности Oculus.

В честь релиза на новых платформах проект получил свежий трейлер. Он раскрывает сюжетную завязку и демонстрирует путешествия главного героя по разным мирам. Ролик также показывает одну из основных особенностей Chronos – старение протагониста после каждой смерти. Это влияет как на его характеристики, так и на внешний вид.

Release Trailer
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