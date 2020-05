Первый геймплейный трейлер Assassin's Creed Вальгалла

ИГРЫ

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет осенью

Приключенческий экшен LEGO Star Wars: The Skywalker Saga обзавелся датой выхода. Игра станет доступна 20 октября 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga охватит все девять...