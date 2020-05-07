Первый геймплейный трейлер Assassin's Creed Вальгалла

Как и было обещано ранее, сегодня во время трансляции Inside Xbox состоялась премьера первого геймплейного трейлера Assassin's Creed Вальгалла. К сожалению, показан был не полноценный игровой процесс, а мир и некоторые моменты из сюжетных сцен на игровом движке. Тем не менее, по видео можно оценить примерный уровень визуального качества, что ждет пользователей консолей следующего поколения и мощных игровых ПК.

Напомним, что релиз Assassin's Creed Вальгалла ожидается в конце 2020 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X.