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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 13
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Первый геймплейный трейлер Assassin's Creed Вальгалла

Опубликовано: 07.05.2020 19:26:28
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Как и было обещано ранее, сегодня во время трансляции Inside Xbox состоялась премьера первого геймплейного трейлера Assassin's Creed Вальгалла. К сожалению, показан был не полноценный игровой процесс, а мир и некоторые моменты из сюжетных сцен на игровом движке. Тем не менее, по видео можно оценить примерный уровень визуального качества, что ждет пользователей консолей следующего поколения и мощных игровых ПК.

Напомним, что релиз Assassin's Creed Вальгалла ожидается в конце 2020 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X.

First Look Gameplay Trailer [RUS]
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Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)вчера, 10:08:00
Сообщение отредактировано пользователем 08.05.2020 10:08:16
Mas7er писал(а):
ура, хоть кто-то это заметил, а то со всеми этими комментариями ниже я подумал, что сошел с ума, что у меня диссонанс от трейлера и подбора музыки к нему
Обращайся!
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)вчера, 04:22:19
зашел, чтоб комменты почитать rofl
Капитан
Smersh (уровень 15)08.05.2020 01:19:43
Mas7er писал(а):
ура, хоть кто-то это заметил, а то со всеми этими комментариями ниже я подумал, что сошел с ума, что у меня диссонанс от трейлера и подбора музыки к нему
Чувствуете?!!! Аж...викингами запахло....- НЕТ!!! Какая-то попса,в треки из Скайрим ито лучше бы сочиталисьdwarf
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)07.05.2020 22:56:36
Чё-то геймплея мало, от слова совсем biggrin
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)07.05.2020 22:38:16
Grimgrin писал(а):
И нет, не утверждаю, что трек плохой, и да, считаю, что к трейлеру он не подходит.
ура, хоть кто-то это заметил, а то со всеми этими комментариями ниже я подумал, что сошел с ума, что у меня диссонанс от трейлера и подбора музыки к нему
Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)07.05.2020 22:16:38
Интересно, по какому принципу нанимают саунд-дизайнеров в крупных компаниях? Музыка подбирается по принципу "ну чтоб, вот прям, эпично, но, типа, слух типичнейшего любителя попсы не оскверняло".
Блин, это так не работает, не считаете?
И нет, не утверждаю, что трек плохой, и да, считаю, что к трейлеру он не подходит.
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)07.05.2020 21:04:27
Когда-то и меня вела дорога приключений...
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)07.05.2020 20:09:46
Трек в коллекцию, трейлер на помойку.
Бич человечества
Maximus (уровень 30)07.05.2020 19:57:25
+ Music
music2
Хардкорный геймер
Jagged_Ally (уровень 10)07.05.2020 19:56:58
Вообще ни чего общего с оригинальным асасином. Смотришь и видишь фэнтэзийный мир, как оригинал и одиссея.
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